شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الشكر للمدير الرياضي.. ويقبل اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلى قبول الاعتذار الذي تقدم به المدير الرياضي بالنادى عن عدم استكمال مهمته، موجهًا له الشكر والتقدير على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني ووكيله دينو لامبرتي من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، حيث ينص العقد على تقاضيه راتبا شهريا مايو ويونيو المقبلين، بقيمة 500 ألف دولار.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على شهر واحد فقط من قيمة العقد.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز