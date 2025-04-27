الامارات | فليك يهدي لقب كأس ملك إسبانيا لجماهير برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة على تتويج فريقه بلقب كأس ملك إسبانيا عبر الفوز المثير على ريال مدريد 3 /2 في نهائي البطولة مساء السبت وأشاد بدور جماهير الفريق.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجله بيدري بعد مرور 28 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب «لاكارتوخا» في مدينة إشبيلية.

وفي الشوط الثاني، قلب ريال مدريد الطاولة على منافسه وسجل هدفين لكيليان مبابي وأوريلين تشواميني في الدقيقتين 70 و77.

ولكن برشلونة أدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 84، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين حيث سجل مدافعه الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 116.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة 4 / صفر في الدور الأول من الدوري، وبعدها فوز كاسح بنتيجة 5 / 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كما تعادل الفريق الكتالوني في تاريخ المواجهات المباشرة مع غريمه المدريدي برصيد 4 تتويجات لكل منهما خلال 8 مواجهات مباشرة بينهما في المباراة النهائية، ليعزز برشلونة تربعه أيضا على قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 32 مرة مقابل 20 لقبا لريال مدريد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة «إنه إنجاز مذهل، نحن جميعا نشعر بالفخر بالفريق وهو فوز مذهل لنا».

وأشاد فليك بجماهير برشلونة حيث سافر حوالي 26 ألف مشجع إلى إشبيلية لحضور نهائي الكاس، حيث علق المدرب الألماني بالقول «كانت الجماهير رائعة، والأجواء كانت رائعة طوال اليوم، كان يكفي النظر إلى وجوه الناس كانت الأجواء رائعة في الملعب».

وسلط فليك الضوء على أداء باو كوبارسي، رجل المباراة وفيران توريس وجولز كوندي، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 116 من اللقاء، وأشار «لقد تصدى كوندي لفرصتين لريال مدريد في الوقت الإضافي، ثم سجل هدف الفوز. أنا سعيد جدًا من أجله».