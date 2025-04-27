الامارات | روديغر يعتذر بعد غضبه ضد حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد عن تصرفه خلال خسارة فريقه 3-2 أمام برشلونة في الوقت الإضافي بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس السبت والتي شهدت تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بعد انفجاره غضبا وإلقائه شيئا على الحكم.

وحدثت الواقعة عندما احتسب الحكم خطأ بسبب تدخل من المهاجم كيليان مبابي ضد المدافع إريك جارسيا مما حرم ريال مدريد من فرصة أخيرة لإدارك التعادل بعد لحظات من إحراز جول كوندي هدف فوز برشلونة في الدقيقة 116.

وأثار قرار الحكم ريكاردو دي بروجوس بينجويتسكيا موجة من الغضب بين لاعبي ريال مدريد لا سيما روديغر الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء بعد استبداله في وقت سابق.

وتلقى اللاعب الألماني بطاقة حمراء مباشرة بسبب ردة فعله واضطر زملاؤه في الفريق وطاقم التدريب إلى التدخل لمنعه من اقتحام الملعب وإلقاء أكياس الثلج على الحكم.

قال روديغر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم «بالتأكيد لا مبرر لتصرفي الليلة الماضية. أنا آسف جدا بسبب ذلك».

وأضاف «قدمنا ​​مباراة جيدة جدا بداية من الشوط الثاني. لم أعد قادرا على مساعدة فريقي بعد الدقيقة 111، وقبل صافرة النهاية ارتكبت خطأ. أعتذر مجددا للحكم ولكل من أغضبته الليلة الماضية».

كما تلقى زميلاه في الفريق لوكاس فاسكيز وجود بلينجهام بطاقتين حمراوين بعد صفارة النهاية بسبب تصرفهما غير الرياضي رغم أن قلب الدفاع هو الذي قد يتعرض لعقوبة شديدة بسبب تصرفاته.

قد يتعرض روديغر للإيقاف لمدة تتراوح بين أربع و12 مباراة بحسب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكونها تعد عقوبة جسيمة سيتعين عليه تنفيذ فترة الإيقاف في جميع المسابقات المحلية ومن بينها الدوري الإسباني.