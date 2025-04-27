شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إخطار زيزو بجلسة تحقيق ثالثة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه جارٍ تجهيز خطاب لإرساله إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ لإخطاره بموعد جلسة التحقيق الثالثة، بعد تخلفه عن الجلسة الثانية ومن قبلها الأولى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه يتم تحديد جلسة أخرى، على أن يتم إرسال خطاب ثالث مسجل بعلم الوصول أيضاً إلى اللاعب لإخطاره بموعد الجلسة، وهى الأخيرة، وعندما يغيب عنها اللاعب سيتم رفع الملف كاملاً إلى اتحاد الكرة، مدعوماً بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالأزمة من خطابات جلسات التحقيق، وأيام غياب اللاعب عن التدريبات، بالإضافة إلى الغرامات المقرر توقيعها عليه، وكذلك المستحقات المتبقية له لدى النادى.

وأضاف المصدر أنه سيتم إرسال الخطاب فور تحديد موعد الجلسة الجديدة.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفرداً قبل الانقطاع عن التدريب، واشترط اللاعب صدور بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.