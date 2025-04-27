شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يجمع متعلقاته من التتش بعد الرحيل عن تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى حالياً باستاد مختار التتش لجمع متعلقاته بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

جاء هدف ياسر إبراهيم العكسي فى الدقيقة 90 من مباراة الأهلى وصن داونز ليكشف عن أزمة كبرى تعيشها القلعة الحمراء، بعدما أصبح الأهلى على أبواب موسم لا يحمل سوى بطولة وحيدة هى السوبر المصري، والتى توج بها على حساب غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

الموسم الذي بدأ بطموحات التتويج بكل البطولات، تحول الآن إلى كابوس، حيث ودع الأهلي دوري الأبطال، لم يشارك فى كأس مصر بسبب استبعاده بعد انسحابه من النسخة الماضية، غادر كأس عاصمة مصر من دور المجموعات، والآن يقاتل من أجل الدوري، دون ضمانات حقيقية، كما خسر السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلى يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ44 نقطة، والزمالك ثالثًا بـ38 نقطة.

ومع تهديد بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الزمالك، فإن الحسابات تشير إلى سيناريو كارثي، فالأهلي قد ينهي الموسم ثالثًا، بلا أي بطولة.

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر المدير الفني ووكيله دينو لامبرتي من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، حيث ينص العقد على تقاضيه راتب شهري مايو ويونيو المقبلين، بقيمة 500 ألف دولار.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على شهر واحد فقط من قيمة العقد.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز