شكرا لقرائتكم خبر عن 39 حكماً من 25 دولة.. تعرف على حكام كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

‎اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم 39 حكماً من 25 دولة لإدارة بطولة كأس أفريقيا تحت 20 عاماً التي تنطلق في مصر اليوم بمشاركة منتخب الشباب، وتتواصل حتى الثامن عشر من مايو المقبل، بواقع 14 للساحة و10 لتقنية الفيديو و15 مساعداً ومساعدة وكان العنصر النسائي أبرز ملامح هذه القائمة حيث تواجدت بنات حواء بشكل غير مسبوق في البطولة ومن بينهن الثنائي المصري شاهندا المغربي (ساحة) ويارا عاطف (مساعد).

‎وفيما يلي أسماء حكام البطولة:

‎حكام الساحة

‎أكونا ماكاليما + بادي لوكسولو (جنوب أفريقيا) ’ كونان جيرالدين + كوكورا ريتشارد (كوت ديفوار) ’ أكليسو جناما (توجو) ’ إيمانويل مينساه (ليبيريا) ’ ديكنز منياجروا (كينيا) ’ حسام بن يحيى (تونس) ’ هيلاري هامبامبا (زامبيا) ’ روزاريو ثاباني (زيمبابوي) ’ عبد الله جامع (جامبيا) ’ عبده ميفيري (الكاميرون) ’ شاهندا المغربي (مصر) ’ شاميرا نبادا (أوغندا)..

‎حكام الفيديو

‎محمود عاشور + حسام عزب (مصر) ’ بابكر سار (موريتانيا) ’ نبيل بوخليفة (الجزائر) ’ هيثم قيراط (تونس) ’ ياسر عبد العزيز أحمد (السودان) ’ ’ توم أبو نجيل (جنوب أفريقيا) ’ سليمة موكانسانجا (رواندا) ’ ماريا باكويتا (موريشيوس) ’ ليتسيا فيانا (إسواتيني).

‎الحكام المساعدون

‎خاليدو باه + مريم شداد (موريتانيا) ’ أبيني ندونغ آموس (الجابون)’ إتيان إيبا ميدارد (كوت ديفوار) ’ أحمد الضويوي (تونس)’ ثيوفيلوس أبيرينجا (غانا) ’ محمد يعقوب (نيجيريا) ’ علي حمداني سعيد (تنزانيا) ’ فانتا كوني إدريسا (مالي) ’ فيدس بانجورامبونا (بوروندي) ’ فيري سيفوميلوين (إسواتيني) ’ سيراك صموئيل (إريتريا) ’ يارا عاطف (مصر) ’ كارين أتزامبونج (الكاميرون) ’ ديانا تشيكوتيشا (زامبيا).