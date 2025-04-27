الأهلي يقترب من إعلان تعيين عماد النحاس مديراً فنياً لنهاية الموسم

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اقترب النادى الاهلى من إعلان عن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً لنهاية الموسم خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذى تم توجيه الشكر له.

عماد النحاس يقترب من جهاز الأهلي

ويعقد مسئولو النادى الاهلى جلسة حالية مع عماد النحاس للاتفاق على توليه تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر المدير الفني ووكيله دينو لامبرتي من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، حيث ينص العقد على تقاضيه راتب شهري مايو ويونيو المقبلين، بقيمة 500 ألف دولار.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على شهر واحد فقط من قيمة العقد.

الأهلي يشكر كولر على جهوده ويبدأ إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لـ إنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

الأهلي يغادر دوري أبطال أفريقيا ويتطلع لتعويض جماهيره أمام بتروجت

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز