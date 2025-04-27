شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"رجال نثق بهم للوصول للمونديال".. رسالة أحمد الكاس لمنتخب الشباب قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎وجه أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، ولاعبوه رسالة دعم حماسية إلى مدرب ونجوم منتخبنا الوطني تحت 20 سنة قبل انطلاق مشوارهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

‎وقال الكاس، ‎"رجال نثق بكم.. أنتم قادرون على رفع علم مصر عاليًا، والوصول إلى المونديال وتحقيق اللقب.. نحن معكم قلبًا وقالبًا.. وكلنا إيمان بقدرتكم على إسعاد ملايين المصريين!"

‎وأكد لاعبو منتخب 17 سنة أنهم يعتبرون فريق تحت 20 سنة مثلهم الأعلى، ويتمنون لهم كل التوفيق في تحقيق الحلم الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.