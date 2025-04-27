شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حظوظ صلاح محسن للمشاركة مع المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حظوظ صلاح محسن، مهاجم النادي المصري البورسعيدي ، للمشاركة مع الفريق البورسعيدي في اللقاء المقبل أمام الزمالك، بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وكانت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها صلاح محسن في وقت سابق أثبتت إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل وهي الإصابة التي كان اللاعب قد تعرض لها خلال مباراة الفريق بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل وهي المباراة التي جمعته بفريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.