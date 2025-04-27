شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يترقب موقف الزمالك من الصفقات بعد قرار إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عبد الله السعيد ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، موقف النادى من عقد صفقات جديدة، خاصة بعد قرار إيقاف القيد الذى تعرض له الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكان عبد الله السعيد طلب الاطمئنان على الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، ويتخوف اللاعب من عدم التعاقد مع صفقات كبيرة وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، خاصة بعد قرار إيقاف القيد وفى هذه الحالة قد يرفض اللاعب عقد جلسات إلا بعد حسم موقف النادى، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع عبد الله السعيد لتجديد عقده خوفًا من أزمة القيد

وكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع عبد الله السعيد لاعب الفريق لتجديد عقده مع الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم، ويسعى الزمالك لتجديد عقد عبد الله السعيد تخوفا من رحيل اللاعب فى ظل الأزمة التى يعانى منها النادى بسبب مستحقات اللاعب المغربى السابق.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة أن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريباً.