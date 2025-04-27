شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى منتخب مصر وجنوب أفريقيا قبل افتتاح الكان والان مع تفاصيل الخبر

يأمل منتخب مصر تحت 20 سنة فى بداية قوية لمسيرته بكأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم، الأحد، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى.

منتخب الشباب الذي توج باللقب 4 مرات (1981 ’ 1991 ’ 2003 ’ 2013) تأهل للبطولة كونه صاحب الضيافة بعد اعتذار كوت ديفوار، لكنه خاض تصفيات شمال أفريقيا خلال نوفمبر الماضي بمدينة الإسماعيلية وجمع 7 نقاط منحته المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط عن منتخب المغرب، بعدما حقق فوزين على ليبيا (2 – 1) وتونس (1 – 0) مقابل خسارة أمام المغرب (1 – 2) وتعادل مع الجزائر.

"الفراعنة" الصغار يواجهون في هذه المباراة منافسا قويا وشرسا ومرشحا بقوة للذهاب بعيداً في البطولة، بعدما تألق فى تصفيات منطقة جنوب القارة (كوسافا) بثلاثة انتصارات على مالاوي (5 – 0) وليسوتو (6 – 0) وجزر القمر (2 – 0) بالمجموعة الثالثة، ثم تخطى أنجولا (1 – 0) في نصف النهائي وتفوق على زامبيا (2 – 0) في النهائي،وحقق العلامة الكاملة وأحرز 16 هدفاً ولم تهز شباكه وهي أفضل نتائج لأي منتخب في التصفيات.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك العديد من العناصر البارزة القادرة على تحقيق حلم الجماهير المصرية فى المنافسة على اللقب الغائب منذ 12 عاماً وبلغ نهائيات مونديال تشيلي في سبتمبر وأكتوبر القادمين، بداية من الحارس المتميز عبد المنعم تامر وحتى قلب الهجوم العائد للفريق محمد زعلوك مروراً بباقي زملائهما محمد سمير وعبد الله بوسانجي وأحمد عابدين في الدفاع وفي الوسط والهجوم محمد السيد ومحمد عبد الله والقائد أحمد خالد "كباكا" هداف الفريق في مرحلة التصفيات.

على الجانب آخر، أعد ريموند مداكا المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"أماجيتا" كل أسلحته لمباغتة أصحاب الأرض وتحقيق نتيجة إيجابية بداية من الحارس فليتشر لوي سميتش المحترف في صفوق إشتوريل برايا البرتغالي، والمدافع أسيكو تيواني الذي ينشط بالفريق الأول في ماميلودي صن داونز، بالإضافة لثنائي كيب تاون سيتي الذي تألق في التصفيات شاكيل أبريل لاعب الوسط وجودي أشيني المهاجم وهداف الفريق في التصفيات برصيد 3 أهداف.

لقاء اليوم يعد الثالث في تاريخ مواجهات المنتخبين في البطولة بعدما التقيا وجها لوجهة في مرحلة المجموعات في نسخة 2009 في رواندا وفاز منتخب مصر (2 – 1) بتوقيع محمد طلعت وفي النسخة التالية عام 2011 بجنوب أفريقيا كرر عملاق شمال أفريقيا تفوقه وحسم اللقاء (1 – 0) بتوقيع محمد حمدي زكي مع الجيل الذي ضم قاده ضياء السيد وضم عدد من النجوم الذين تألقوا مع منتخب مصر الأول بعدها وعلى رأسهم أحمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح.

وقبل ثلاث ساعات من هذا اللقاء يشهد ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى عندما يلتقي منتخب زامبيا بطل نسخة 2017 أمام نظيره من سيراليون الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.