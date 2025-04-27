شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار تفصل الأهلي على حسم المفاوضات مع المدرب الألماني ماركو روزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 01:48 م

دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لتدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي تم توجيه الشكر له عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويُعد الألماني ماركو روزه المدير الفني الأسبق لفريقى بوروسيا دورتموند ولايبزج الألماني واحداً من المدربين المُرشحين لتدريب الأهلي، ولكن يبقي المقابل المالي هو الحاسم في هذا الملف.

الأهلي يعرض 3 ملايين دولار سنويًا على المدرب الألماني.. والمدرب يطلب 4 ملايين

وعرض الأهلي راتباً سنوياً يقترب من ثلاثة ملايين دولار للمدرب الألماني ومعه جهازه الأجنبي، فيما طلب الأخير 4 ملايين دولار للموافقة على العرض الأهلاوي.

ويرغب الأهلي في التوصل إلى نقطة اتفاق مع المدرب الألماني الذي يلقى قبولاً كبيراً داخل القلعة الحمراء كونه يملك مقومات كثيرة للنجاح مع الفريق.

كيروش وجوزيه جوميز على رادار الأهلي.. ونونو جوميز مستشارًا في اختيار المدرب

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويتفاوض الأهلي مع مدربين أخرين للتعاقد مع أحدهم لدريب الفريق منهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي.

واستعان مسئولو الأهلي بالنجم البرتغالي الشهير نونو جوميز لاختيار مدرب الفريق الجديد، بعدما تم توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر، ويرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة قوية مع نونو جوميز أحد نجوم منتخب البرتغال السابقين، وسبق له المساهمة فى اختيار أكثر من مدرب أجنبي للأهلي، أبرزهم رينيه فايلر.

نونو جوميز يقود ملف اختيار مدرب الأهلي الجديد.. وجوزيه جوميز ضمن المرشحين

ويعمل نونو جوميز فى مجال تسويق اللاعبين والمدربين منذ فترة، ويتعاون معه الأهلي كثيراً في ملف الصفقات الخارجية على صعيد المدربين واللاعبين، لذا تمت الاستعانة به خلال الساعات الماضية للمساهمة فى اختيار المدرب الجديد.

ويرتبط نونو جوميز بعلاقة قوية مع مواطنه جوزيه جوميز وتُعد هذه العلاقة أحدى النقاط الهامة التي يستعين بها الأهلي في عملية التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز.