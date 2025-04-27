شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية فى منافسات بندقية المختلط بالبطولة العربية للرماية والكويت تحصد الذهب والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل منافسات البطولة العربية للرماية 2025 فى أجواء حماسية مميزة بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تُقام البطولة خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 1 مايو المقبل بمشاركة نحو 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية.

وشهد المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي اليوم ختام نهائيات منافسات بندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار (مختلط)، وسط تنافس شديد ومستوى فني مرتفع من جميع الفرق المشاركة.

وأسفرت النتائج عن فوز منتخب الكويت بالميدالية الذهبية والمركز الأول، بينما تألق المنتخب المصري بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية، بالإضافة إلى إحراز مصر أيضًا المركز الثالث والميدالية البرونزية مشاركةً مع منتخب البحرين، في تأكيد واضح على قوة الرماية المصرية وحضورها المميز بين الكبار.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت وتيرة الاستعدادات لمنافسات التراب، حيث يؤدي الرماة تدريباتهم الرسمية بنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط أجواء مفعمة بالحماس والإصرار على تحقيق أفضل النتائج في الأيام المقبلة.

يُذكر أن البطولة العربية للرماية تُعد من كبرى الفعاليات الرياضية العربية، وتشارك فيها دول: مصر(البلد المُضيف) ، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات البطولة حتى 1 مايو المقبل، وسط ترقب جماهيري واسع لمزيد من الإنجازات العربية والتألق المصري المنتظر على أرض الكنانة.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع نخبة من أفضل الرماة العرب على أرض مصر، ونفخر بما حققه أبطالنا حتى الآن.

وأضاف "حسني" البطولة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أواصر الإخاء الرياضي بين الدول العربية، كما تبرز مكانة القاهرة كعاصمة للرماية العربية بفضل تنظيمها المميز ومستواها الفني الرفيع.