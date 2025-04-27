شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح أساسيا مع الزمالك فى مواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بأحمد فتوح لاعب الفريق أساسيا أمام المصرى فى بطولة الدورى المقرر لها الخميس المقبل.

بيسيرو يعتمد على احمد فتوح

وجاء قرار بيسيرو بالاعتماد على فتوح لتعويض غياب المغربى محمود بنتايج الذى يتغيب عن المباراة لتراكم الإنذارات على اللاعب، حيث حصل على الإنذار الثالث في المباراة الماضية للزمالك أمام حرس الحدود.

جلسة مع احمد فتوح في الزمالك

عقد نونو فيريرا المدرب المساعد بالزمالك جلسة مع فتوح لمنحة التعليمات، بناءً على قرار من بيسيرو لتجهيزه للمباراة المقبلة، كما منح البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق تعليمات فنية خاصة لـ أحمد فتوح.

احمد فتوح فى مركز جديد بالزمالك

كان أحمد فتوح ظهر في مركز جديد خلال مباراة حرس الحدود، حيث شارك في مركز "الونج اليمين" للمرة الأولى بعدما كان لاعبا فى مركز الظهير الأيسر، ومثل اللاعب ثنائية ناجحة مع محمد شحاته الذى شارك في مركز الظهير الأيمن نظرا لإصابة عمر جابر في المباراة الماضية