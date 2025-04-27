الامارات | غوارديولا يعترف: رحيل دي بروين عن سيتي «أمر صعب جداً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بأن الانفصال عن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين هو من أصعب اللحظات خلال مسيرته مع النادي.

وسيغادر اللاعب الدولي البالغ 33 عاما الفريق عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، بعدما قرر غوارديولا عدم تقديم عرض لتجديده.

وعبّر دي بروين هذا الأسبوع عن خيبة أمله لعدم منحه فرصة لتمديد مسيرته التي امتدت لعشرة أعوام مع سيتي.

عانى صانع الألعاب البلجيكي في العامين الأخيرين من سلسلة إصابات مزمنة أثرت بشكل كبير على مستواه وأبعدته عن الكثير من المباريات.

وينضم دي بروين إلى قائمة من أعمدة الفريق الذين رحلوا في الأعوام الأخيرة، مثل العاجي يايا توريه، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، البرازيلي فيرناندينيو، الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي فنسان كومباني.

ومع ذلك، فإن وداع دي بروين الذي كان له تأثير كبير في الفريق، سيكون من أكثر اللحظات ألما لغوارديولا الذي قال «عشت الكثير من اللحظات مع هؤلاء اللاعبين، لحظات جميلة وأخرى صعبة للغاية. سيرخيو، دافيد سيلفا والعديد من اللاعبين الآخرين. يمكننا إعداد قائمة طويلة وطويلة، ونحن هنا منذ تسعة أغوام فقط».

وأضاف «الكثير من اللاعبين جاءوا ورحلوا، لكنهم جميعا أصبحوا جزءا من حياتي. من المستحيل ألا تشعر بذلك. بالطبع، إنه أمر صعب جدا».

وعن مشاعر دي بروين، علّق «أفهم تماما ما يشعر به. لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا. أتمنى له ولعائلته كل الخير».

ويُعد دي بروين من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ مانشستر سيتي، حيث أحرز 16 لقبا من بينها ستة ألقاب في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسيحاول دي بروين قيادة فريقه نحو نهائي كأس الاتحاد عندما يواجه مانشستر سيتي فريق نوتنغهام فوريست في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الأحد.

وسيكون التتويج بكأس الاتحاد، إلى جانب ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم مضطرب، طريقة مثالية ليختتم بها دي بروين مسيرته مع سيتي.