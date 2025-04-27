صلاح يقود ليفربول نحو اللقب الـ20.. مواجهة نارية ضد توتنهام الليلة!

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد، لمتابعة قمة ليفربول ضد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، بمشاركة منتظرة للنجم المصري محمد صلاح.

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي اليوم للمرة العشرين في تاريخه، وذلك في حال خرج بنتيجة التعادل أو الفوز أمام توتنهام هوتسبر.

أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي 4 جولات فقط على النهاية.

وخاض زملاء الدولي المصري محمد صلاح 33 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فازوا في 24 منها وتعادلوا في 7 لقاءات، وتعرضوا للخسارة في مناسبتين فقط.

أما توتنهام هوتسبر فيأتي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، من 33 مباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم

وتلتقون مع مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم، مع حلول الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

وتذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.