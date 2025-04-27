بعد صدمة الخروج الأفريقي.. الأهلي يمنح محمد يوسف مهمة الإنقاذ

الشارقة - اميمة ياسر - لا صوت يعلو فوق صوت الأحداث التي ضربت النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بخروجه من دوري أبطال أفريقيا والابتعاد نسبيًا عن صدارة الدوري المصري الممتاز، لذا يبحث الجميع عن من هو مدرب الأهلي الجديد.

وأعلن الأهلي أمس السبت، رحيل كولر عن مهمة تدريب الفريق، والبحث عن مدرب جديد قبل مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مدرب الأهلي الجديد

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه “مع شوبير” على راديو أون سبورت: “الأقرب أن يكون محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للأهلي، ويعاونه محمد شوقي حتى نهاية الموسم، قبل البحث عن مدرب أجنبي”.

من هو مدرب الأهلي الجديد؟

بعد اعتزاله لعب كرة القدم عام 2004 مع ناديه الأهلي، اتجه محمد يوسف سريعًا إلى العمل في المجال الفني، واستهل مسيرته التدريبية من بوابة نادي إنبي، الذي عمل فيه مستشارًا فنيًا حتى عام 2009.

وخلال تلك الفترة، كوّن قاعدة جيدة من الخبرات ساعدته لاحقًا على الدخول إلى عالم التدريب بقوة، لا سيما في صفوف النادي الأهلي، حيث بدأت فصول مهمة في تاريخه الكروي الجديد.

محمد يوسف مدرب

في موسم 09-2010، قرر حسام البدري، المدير الفني للأهلي حينها، ضم محمد يوسف إلى الجهاز الفني للفريق الأول، ليشغل منصب المدرب العام، واستمر في هذا الدور الحيوي حتى أبريل 2013.

قيادة الأهلي كمدير فني وتحقيق الإنجازات القارية

في مايو 2013، تولى محمد يوسف القيادة الفنية للنادي الأهلي كمدير فني أول، ليبدأ واحدة من أهم مراحل مسيرته التدريبية، وخلال عام واحد فقط في هذا المنصب، قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2013، كما أضاف إلى رصيده لقب كأس السوبر الأفريقي، وهو إنجاز كبير يؤكد كفاءته الفنية في تلك المرحلة.



ثم رحل عن الأهلي واتجه لتدريب الشرطة العراقي، واستمر في مهمته هناك لمدة عام ليعود إلى مصر ويقود نادي سموحة، ثم بتروجيت، في خطوات متتالية تؤكد حرصه على الاستمرار في مشواره التدريبي داخل الكرة المصرية.

عودة ثانية إلى الأهلي

في مايو 2018، عاد محمد يوسف من جديد إلى الأهلي، ولكن هذه المرة ضمن الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شغل منصب المدرب العام، ومع رحيل لاسارتي في أغسطس 2019، أنهى محمد يوسف فترته الثانية مع الأهلي.

آخر محطاته مع طلائع الجيش

في نوفمبر 2022، تولى محمد يوسف منصب المدير الفني لفريق طلائع الجيش، في تجربة لم تستمر طويلًا، حيث خاض خلالها 14 مباراة، تمكن من الفوز في مباراتين فقط، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، لينتهي مشواره مع الفريق في فبراير 2023.