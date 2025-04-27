شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتخلف عن جلسة التحقيق الثانية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تخلف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن حضور جلسة الحقيق الثانية التي كان مقررا لها اليوم بمقر النادى بميت عقبة، على خلفية انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وبالتحديد منذ 10 أبريل الجارى.

وأرسل الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى، وتم إرسال الخطاب على عنوان اللاعب المدون بعقده الأخير بينه وبين الزمالك وهو محافظة المنيا، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور اليوم مثلما تخلف عن جلسة التحقيق الأولى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

واشترط "زيزو" صدور بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.