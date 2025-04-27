موعد مباراة الأهلي وبطل الكونغو فى ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

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الأحد، 27 أبريل 2025 12:46 م

يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام اسبوير الكونغولي اليوم الأحد، فى ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

موعد مباراة الأهلي و بطل الكونغو

تقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة - الرابعة عصراً بتوقيت ليبيا.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع النهائي بالفوز على النصر الليبي بنتيجة 3-0 فى إطار دور الـ 16.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز على جي اس يو الكيني بنتيجة 3-0 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول.

ونجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أولى مواجهاته قبل الفوز على الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 والفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1.

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني والفتح المغربي وكاستل الجزائري والحرس الجمهوري الكونغولي.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد وزياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

ويسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي لحصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.