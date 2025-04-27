شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحتفل بعيد ميلاد الأسيوطى قبل دخول معسكر مغلق لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

احتفل لاعبو طلائع الجيش وجهازهم الفنى، بقيادة عبد الحميد بسيونى، بعيد ميلاد محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالنادى، قبل الدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء غدٍ باستاد جهاز الرياضة فى الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بتفادى الهبوط بالدوري المصري.

‏وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيونى على تكثيف الجلسات الفردية والجماعية للفريق من أجل حث اللاعبين على استدعاء الروح القتالية المطلوبة لحصد نقاط المباراة غدا، والتي تعد من المباريات الصعبة التي سيخوضها الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن الفوز بالمباراة سيدفع الفريق خطوات كبيرة في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.