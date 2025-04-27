شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستكشف سيراميكا قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها بتروجت فى ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل لأول من مايو في الخامسة مساءً ضمن مباريات حسم المراكز من الأول إلى التاسع بالدوري.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.