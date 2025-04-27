شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدرس توظيف ناصر ماهر فى مركز زيزو مع الزمالك أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

يدرس جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، توظيف ناصر ماهر في مركز أحمد مصطفى "زيزو" فى مباراة المصري البورسعيدى، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرى بيسيرو أن ناصر ماهر سيكون خياراً مثالياً فى الجناح الأيمن للزمالك في مباراة المصري البورسعيدى، خاصة أن اللاعب يمتلك قدرات فنية وإمكانيات عالية بشرط الالتزام في الملعب وتنفيذ المطلوب منه.

في سياق مختلف، تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك تحركاتها للبحث عن صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم أوجه العجز والنقص التى يعاني منها الفريق الأبيض، وعلى رأسها مركز الجناح بعد اقتراب رحيل أحمد مصطفى "زيزو" المحتمل إلى الأهلي خاصة فى الوقت الذى يعانى منه النادي من إيقاف قيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وسيتمكن الزمالك من حل أزمة القيد، بمجرد دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب، وبالتالى لن يمنع هذا الأمر النادي الأبيض من التعاقد مع صفقات جديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة،وتلقى سير ذاتية للاعبين فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.