شكرا لقرائتكم خبر عن ‎قوائم منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وزامبيا وسيراليون فى مباريات اليوم بكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 12:07 م

تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً وتستمر حتى 18 مايو المقبل، بمشاركة 13 منتخباً تتنافس على اللقب رقم 24 في تاريخ البطولة وفي نفس الوقت على بلوغ نهائيات كأس العالم التي تقام فى تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين، ويمثل "القارة السمراء" فيها 4 منتخبات.

‎فيما يلي نستعرض قوائم منتخبات زامبيا وسيراليون ومنتخب مصر وجنوب أفريقيا التي تخوض منافسات اليوم الأول:

‎قائمة منتخب مصر

‎- حراسة المرمى: (1) عبد المنعم تامر (زد أف سي)، (16) أحمد وهب (المصري)، (23) أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

‎- خط الدفاع: (6) عمر عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) ’ (2) محمد سمير (إنبي)، (4) أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، (5) عبد الله بوستنجي (سموحة)، (3) محمد جمال (بتروجت) ، (13) محمود لبيب (الأهلي)، (12) مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) ، (14) مهاب سامي (إنبي

‎- خط الوسط: (8) أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت)، (22) محمد السيد (الزمالك)، (21) أحمد وحيد (الأهلي)، (25) سيف الدين عصام (إنبي)، (24) محمد عاطف (الأهلي)، (10) محمد عبد الله (الأهلي)، (26) عمر أسامة (إنبي)، (20) أحمد شرف (المصري)، (17) عمر خالد "بيبو" (وولين السويسري)، (15) عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، (18) محمد رأفت (الأهلي).

‎- خط الهجوم: (11) مهند محمد (المقاولون العرب)، (7) عمرو فتحي "عموري" (الاتحاد السكندري)، (19) محمد هيثم (الأهلي) ’ محمد زعلوك (الأهلي).

‎قائمة منتخب جنوب أفريقيا

‎- حراس المرمى: فليتشر لوي سميتش (إشتوريل بارايا البرتغالي) ’ تاكالاني مازهمبا (كايزر تشيفز)’ كاجولينج راتيساني (سيخوخون يونايتد).

‎- خط الدفاع: جبولانج تاونيان (كايزر تشيفز)’ تيلون سميث (ستلينبوش)’ سفيسو تيمبا (كايزر تشيفز)’ أسيكو تيواني (مامليودي صن داونز)’ سيفوي ناكوالي (كيب تاون سبيرز) ’ نيو رابو (سوبر سبورت يونايتد).

‎- خط الوسط: جوموليمو كيكانا (مامليودي صن داونز) ’ باتريك أوتاتا (كيب تاون سيتي)’ لازولا ماكو (سوبر سبورت يونايتد)’ مفوندو فيلاكازي (كايزر تشيفز)’ فايز أبراهام (ستلينبوش)’ لانجلهي فيلي (ستلينبوش)’ شاكيل أبريل (كيب تاون سيتي) ’ كوتلوانو ليثلاكو (مامليودي صن داونز)

‎- خط الهجوم: جودي أشين (كيب تاون سيتي) ’ ثابانج مهلانجو (سوبر سبورت يونايتد) ’ كجوموتسو موديبا (أكاديمية أفريكا ستارز) ’ ناليدي هلونجواني (كايزر تشيفز).

‎قائمة منتخب زامبيا

- حراس المرمى: ليفيسون باندا (زيسكو يونايتد)، مابالو تشيتوندو (كانسانشي ديناموز)، إريك ماكونجو (تشيروندو يونايتد).

- خط الدفاع: ديفيد هاماسينيا (ليجانيس الإسباني) - سعيد نسيكو (ريد أروز) - ميليمو نالومانجو (دوسلدوف الألماني) ، ، ماثيوس باندا (نكانا)، سامسون نجولوب، تشارلز بويويا (كافوي سيلتك)، ، ويتسون باندا (نابسا يونايتد).

- خط الوسط: ديفيد سيموكوندا (زيسكو يونايتد)، أرون مبيمبا (قادش الإسباني) ’ فرانك تشيليشي (لكوموتيف الجورجي) ’ يركين مومبا موالي (جريم بافالوز) ’ مواليتيتا باندا (أجويلا ستارز)، إيمانويل موتالي (نكانا رد ديفلز)،’ إلفيس موتالي (كافو سلتيك).

- خط الهجوم: بونفانسيو فيري (لوكوموتيف تيبيليسي الجورجي) ’ جوزيف ليتيتا (كالياري الإيطالي) ’ جيفت "كانوتيه" سيامي (ليجانيس الإسباني) ’ جوزيف باندا (زيورخ السويسري) ’ أندرو مولينغا (بورتال فيتوريا البرازيلي ) ’ داني بواليا ( نشانجا رينجرز) ’ فيليمون تشيليمينا (جرين بافالوز ) ’ باسكال فيري (زيسكو يونايتد)

‎قائمة منتخب سيراليون

‎- حراس المرمى: داوودا بانجورا (إيست أند ليون) ’ محمد كارجبو (أولد إدوارديانز) ’ أبو بكر كامارا

‎ (وسوم ستارز).

‎- خط الدفاع: ناثانيال جالو (أف سي كالون) ’ ساديو بانجورا (إيست أند ليون) ’ سيتا باه (ستار سبورتس) ’ محمد كوروما (وسوم ستارز) ’ إبراهيم سيساي (لواوا اف سي) ’ أمارا كيتا (سلفيا) ’ إدوارد ييلا (ميجتي بلاكبول) ’ إدريسا سيساي (بو رينجرز).

‎- خط الوسط: أبوبكر شريف (لوالوا اف سي) ’ موموه كامارا (مينوسوتا يونايتد الأمريكي) ’ موسى بانجورا (إيست أند ليون) ’ سانتيجي فورناه (سلفيا) ’ ساليو باه (ويلبر فورس)’ الحسين دومبيا (إيست أند ليون)’ شيخو كالون (ويلبر فورس)’ أبو بكر جالو (كامبول إيجلز)’ الحسين فورناه (إيست أند ليون).

‎- خط الهجوم: صمويل جاندي (أولد إدوارديانز) ’ محمد فوفانا (إيست أند ليون) ’ مايكل كارجبو (أولد إدوارديانز)’ سليمان كارجبو(إيست أند ليون) ’ سامبا جمعة با (دايموند ستارز