شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تختتم النسخة الخامسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات النسخة الخامسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، والذي استضافته مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونُظمت الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي), وبمشاركة جميع الإدارات المركزية بالوزارة.

وشهد الأولمبياد مشاركة 1500 شاب وفتاة من الفائزين في التصفيات التمهيدية التي أُقيمت بكل محافظة من المحافظات الحدودية المشاركة، وهي: الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، ومطروح.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم فعاليات النسخة الخامسة، مشيدًا بالتنوع الكبير في المشروعات والأنشطة الرياضية والشبابية التي شهدها الأولمبياد، والتي عكست روح التنافس والتميز بين المشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على مواصلة تنظيم المشروعات والأنشطة التنموية في المحافظات الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم الشباب في مختلف المحافظات، لا سيما المناطق الحدودية.

وثمّن الدكتور صبحي التعاون المثمر مع السادة المحافظين في دعم وتنفيذ فعاليات الأولمبياد، مما ساهم في تحقيق نجاح متميز للنسخة الخامسة.

شهد حفل الختام حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية ومشرفي الوزارة والإدارات المركزية المشاركة في تنظيم فعاليات الأولمبياد.