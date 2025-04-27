شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جنوب أفريقيا قبل مواجهة الفراعنة فى بطولة الأمم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بجيل قوي وموهوب، استعادت جنوب أفريقيا مقعدها فى نهائيات كأس أفريقيا للشباب بعد غياب دام لثلاث نسخ متتالية منذ آخر مشاركة للمنتخب المعروف بـ"أماجيتا" فى نسخة زامبيا 2017، وتؤكد كل المؤشرات على إمكانية ذهابه بعيداً فى الحضور التاسع له فى البطولة التي بدأها على أرض عربية أيضاً عام 1997 بالمغرب وحقق أفضل إنجازاته.

مدارس التكوين المتميزة للغاية فى الأندية المحلية، وعلى رأسها ماميلودي صن داونز ومعه كيب تاون سيتي، ووجود العديد من المواهب التى تنشط فى أندية أوروبية، أمور تضاعف من آمال الجماهير المحلية في البلد الأفريقي الوحيد الذي استضاف مونديال الكبار، في الذهاب بعيداً فى البطولة التي يخوضها ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تبدو حظوظه فيها كبيرة للغاية في انتزاع إحدى البطاقتين المباشرتين وضمان بلوغ ربع النهائي دون أي حسابات معقدة.

تأهل عن جدارة

تصدر منتخب جنوب أفريقيا تصفيات منطقة جنوب أفريقيا (سوفاكا) التي أقيمت في موزمبيق خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2024 بجدارة وبأفضل النتائج بين كل المنتخبات التي شاركت فى التصفيات عموماً حيث حصد العلامة الكاملة وأحرز 16 هدفاً ودون أن تهتز شباكه، حيث فاز على مالاوي (5 – 0) وليسوتو (6 – 0) وجزر القمر (2 – 0) وتصدر المجموعة الثالثة، ثم تخطى أنجولا (1 – 0) في نصف النهائي وتفوق على زامبيا (2 – 0) في النهائي.

ريموند مداكا

صنع مداكا نجاحا لفت الأنظار مع فريق مارومو جالانتس في ظهوره الثاني فى كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم قبل الماضي، عندما قاده لبلوغ المربع الذهبي لأول مرة، مؤكداً أنه أحد الكوادر الواعدة في مدرسة التدريب الجنوب أفريقية التي تخطت حدود المحلية وصارت ملء السمع والبصر في كل ربوع "قارة المواهب" بعد النجاح الذي حققه بيتسو موسيماني مع الأهلي المصري وبشكل أقل رولاني موكوينا مع الوداد البيضاوي المغربي.

الجهاز الفني أعلن في العاشر من أبريل الجاري عن القائمة النهائية التي تشم 21 لاعباً ومعهم 4 آخرين على قائمة الانتظار وسيبدأ تحضيراته بمعسكر في جوهانسبرج قبل السفر إلى مصر من أجل خوض البطولة التي يستهل مبارياته فيها بلقاء "الفراعنة" في مباراة الافتتاح بتاريخ 27 أبريل على ملعب القاهرة الدولي، ثم يواجه تنزانيا في الثلاثين من نفس الشهر بالسويس وسيراليون وزامبيا في 6 و9 مايو على ملعبي هيئة قناة السويس و30 يونيو على الترتيب.

أبرز النجوم

تربع مهاجم كيب تاون سيتي جودي أشين على رأس قائمة هدافي منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات برصيد 3 أهداف منها هدف الانتصار على أنجولا في نصف النهائي وهدف تعزيز الفوز على زامبيا في النهائي، وبرز معه كذلك زميله في نفس النادي شاكيل أبريل الذي ترك بصمته بثنائية في مرمى مالاوي في المباراة الأولى، وهناك أيضاً متوسط ميدان العملاق المحلي ماميلودي صن داونز كوتلوانو ليثلاكو علماً بأن القائمة تفتقد شاندري كامبل جناح كلوب بروج البلجيكي البالغ من العمر 19 عاماً وأغلى لاعبي جنوب أفريقيا بقيمة مليون يورو بعد أن رفض ناديه السماح له بخوض البطولة لارتباطه بمواعيد مباريات الفريق الأول.

إنجاز 1997 الأفضل

قدم منتخب جنوب أفريقيا أفضل نتائج له في البطولة خلال ظهوره الأول في النسخة المغربية عام 1997 عندما عوض خسارته (0 – 1) أمام كوت ديفوار في بداية مشواره وتفوق على مالي (2 – 1) وزامبيا بنفس النتيجة ’ بعدها تغلب على منتخب زامبيا بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) في نصف النهائي لكنه خسر الرهان أمام المنتخب المغربي في اللقاء الختامي وخسر بهدف دون رد.



"أماجيتا" الذي ودع البطولة من الباب الصغير في نصف مشاركاته (2001 ’ 2003 ’ 2011 ’ 2015) تمكن من العودة للمربع الذهبي في نسختي 2009 و2017 وخسر في لقاء المركز الثالث أمام نيجيريا (1 – 2) وغينيا بنفس النتيجة ’ لكنه تمكن من كسر هذا الحاجز وحقق ثاني أفضل إنجاز له في البطولة خلال ظهوره الأخير في زامبيا 2017 عندما رد الدين للمنتخب الغيني بنتيجة (2 – 1) وعاد لبلاده بالميدالية البرونزية.

إجمالاً خاض منتخب جنوب أفريقيا للشباب 32 مباراة خلال 8 مشاركات سابقة حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وخسر 17 وسجل 41 هدفاً مقابل 51 هدفاً في شباكه.