شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي كأس جراسهوبر للاسكواش بمشاركة علي فرج ونوران جوهر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي بكأس جراسهوبر للاسكواش المقامة خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي البطل المصري علي فرج مع البيروفي دييجو إلياس، فيما تواجه نوران جوهر نظيرتها الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام في المباراة النهائية.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، تأهلا لهذا الدور عقب تخطي نصف النهائي، حيث فاز علي فرج على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-6, 6-11, 11-5.

كما فازت نوران جوهر على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 8-11, 11-5, 11-1.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي: 3 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني ، و 9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.