شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بنجم برتغالي شهير لاختيار المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 11:40 ص

استعان مسئولو النادي الأهلي بالنجم البرتغالي الشهير نونو جوميز لاختيار مدرب الفريق الجديد، بعدما تم توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة قوية مع نونو جوميز أحد نجوم منتخب البرتغال السابقين، وسبق له المساهمة فى اختيار أكثر من مدرب أجنبي للأهلي، أبرزهم رينيه فايلر.

ويعمل نونو جوميز فى مجال تسويق اللاعبين والمدربين منذ فترة، ويتعاون معه الأهلي كثيراً في ملف الصفقات الخارجية على صعيد المدربين واللاعبين، لذا تمت الاستعانة به خلال الساعات الماضية للمساهمة فى اختيار المدرب الجديد.

ويرتبط نونو جوميز بعلاقة قوية مع مواطنه جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي، وتُعد هذه العلاقة أحدى النقاط الهامة التي يستعين بها الأهلي في عملية التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز