شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف مصير زيزو حال تغيبه عن جلسة التحقيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لجلسة تحقيق اليوم في النادى، على خلفية تغيبه عن التدريبات وتصريحاته المسيئة فى وسائل الإعلام، حيث تم إرسال خطاب للاعب بموعد الجلسة الثانية المقرر لها اليوم.

ومن المتوقع عدم حضور زيزو إلى الجلسة، خاصة أنه تخلف عن حضور الجلسة الأولى، التي كان مقررا لها السبت قبل الماضى.

وكشف مصدر بالزمالك أنه حال تخلف زيزو عن جلسة اليوم سيتم تحديد جلسة أخرى، بإرسال خطاب ثالث مسجل بعلم الوصول أيضاً إلى اللاعب لإخطاره بجلسة ثالثة، وهى الأخيرة، وعندما يغيب عنها اللاعب سيتم رفع الملف كاملاً إلى اتحاد الكرة، مدعوماً بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالأزمة من خطابات جلسات التحقيق، وأيام غياب اللاعب عن التدريبات، بالإضافة إلى الغرامات المقرر توقيعها عليه، وكذلك المستحقات المتبقية له لدى النادى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفرداً قبل الانقطاع عن التدريب، واشترط اللاعب صدور بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.