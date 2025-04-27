شكرا لقرائتكم خبر عن موعد رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك.. 600 ألف يورو كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 10:35 ص

شهدت الأيام الماضية تعرض نادى الزمالك لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بسبب مستحقات خالد بوطيب المتأخرة لدى النادى.

ومن المقرر أن يتم رفع إيقاف القيد بعد سداد الزمالك الأقساط المتأخرة، والتي لم يتم سدادها منذ ديسمبر الماضى.

الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات خالد بوطيب قبل 31 مايو للحصول على الرخصة الأفريقية، وتلك المهلة يمكن مدها لنهاية شهر يونيو، وهى فترة تظلم إضافية يمنحها الفيفا للأندية لأى قضية صدر حكمها قبل 31 مارس.

والمبلغ المستحق للاعب والمتأخر سداده حتى الآن هو 600 ألف يورو، من إجمالي المستحقات المتأخرة والتي تبلغ 983 ألف يورو، وبمجرد سداد الزمالك الـ600 ألف يورو سيتم إلغاء إيقاف القيد على أن يتم سداد باقى المبلغ وفقا للأقساط المحددة.

وأصبح الزمالك ممنوعا من المشاركة في البطولات المحلية أو الأفريقية بالموسم الجديد إلا بعد تسوية القضية ولحين سداد مستحقات اللاعب.