شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تفاصيل افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. فقرات استعراضية ورامي صبري يحيى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم فعاليات حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب وسط أجواء مليئة بالحماس والإثارة، ويتضمن الحفل مجموعة رائعة من الفقرات الاستعراضية التي تعبر بكل فخر عن الهوية المصرية والأفريقية، من خلال لوحات فنية نابضة بالألوان والموسيقى التي تجسد حضارة القارة السمراء وروح الشباب المتجددة.

ويحيي النجم المصري رامي صبري الحفل بباقة من أشهر أغانيه التى تلهب حماس الجماهير، وتضفي أجواءً استثنائية على الحدث، فى لحظة يمتزج فيها الفن مع الرياضة ليقدما معاً رسالة وحدة وفخر لكل أبناء أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.