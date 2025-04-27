شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد يوسف يقترب من تدريب الأهلي بشكل مؤقت لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي استقرت، بنسبة كبيرة، على تعيين محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لفريق حرس الحدود فى منصب المدير الفني المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال أحمد شوبير، فى برنامجه الإذاعي عبر "راديو أون سبورت إف إم"، إن محمد يوسف سيقود الأهلي خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، ومعه محمد شوقي الذي كان يشغل منصب نائب المدير الرياضي، موضحاً أن هناك مدربا آخر من قطاع الناشئين سينضم لهذا الجهاز المؤقت.

وأضاف شوبير، محمد يوسف قدم مهمته على أكمل وجه مع فريق حرس الحدود هذا الموسم ، حيث تأكد بقائه فى الدوري الممتاز، وأصبح من الفرق التسعة التى تنافس على اللقب بعد انتهاء المرحلة الأولى من بطولة الدوري.

وواصل شوبير، "أؤكد لكم من خلال الاجتهادات التي وصلت لي أن محمد يوسف سيقود الأهلي لنهاية الموسم الجاري، ومعه محمد شوقي ومعهم مدرب آخر، بجانب استمرار الجهاز الإداري، وقد يستمر محمد شوقي في منصب المدرب العام بجوار عمله مديراً للكرة.

وأكد شوبير أن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قد يستمر لنهاية الموسم الجاري ضمن جهاز محمد يوسف، مُشيراً إلى أن الأهلي يتفاوض مع مدربين أجانب كثيرين لتدريب الفريق.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له بشكل رسمي أمس ، السبت، عقب وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز.