شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة في الأهلي لحسم ملفات فريق الكرة بعد الخروج الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل الإجتماعت المكثفة فى النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى فريق الكرة بعد "صدمة" الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة، بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليودّع الأهلي حامل اللقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

ويسعى مسئولو الأهلي لحسم ملفات كثيرة خاصة بفريق الكرة بخلاف مستقبل مارسيل كولر الذي تم الاتفاق على رحيله، وفي مقدمة هذه الملفات موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم والصفقات المُرشحة لتدعيم الفريق الصيف المقبل بجانب اللاعبين الذين كانوا مُرشحين للرحيل من الفريق وقد يتم إعادة النظر إليهم بعد رحيل مارسيل كولر.

على صعيد متصل، أكد مارسيل كولر إنه يشعر بخيبة أمل بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، قائلا، "خيبة الأمل موجودة عندنا كلنا رغم أننا لم نخسر المباراة وكان هدفنا نكتب تاريخ جديد بالوصول للنهائي ولكن حزين للغاية ، تابع:"تقدمنا في النتيجة بهدف وكان لدينا تحفظ دفاعي وكنا نعلم أنها نتيجة خادعة وتلقينا هدف ذاتي في وقت متأخر والوقت لم يكن كافي لتحقيق الفوز".