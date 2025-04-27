شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: الأهلى يحتاج مدربا قويا ومقنعا.. وكيروش خيار مناسب والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني السابق ساهم في تراجع مستوى العديد من اللاعبين خلال الموسم الحالي، وكذلك رحل العديد من اللاعبين كان من الممكن أن يحققوا الإضافة.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: مارسيل كولر حقق نتائج جيدة مع الأهلي في الموسمين الماضيين، لكن الموسم الحالي كان هناك تقصير واضح من جانب المدرب، بالإضافة لرحيل عناصر كانت مؤثرة في الفريق منها كهربا ومحمد شريف وعبد القادر وديانج، وساهم في رحيل قندوسي نهائيا.

وأضاف: كولر كان يقوم بإدخال اللاعبين "الثلاجة" لفترات طويلة، وهناك لاعبين رحلت تم التعاقد مع عناصر أقل منهم في المستوى، مثل يوسف أيمن الذي انضم في مطلع الموسم الجاري.

وتابع: الأهلي لعب أمام صنداونز بطريقة دفاعية، وفي النهاية عامل التوفيق مهم لأي مدرب، هناك مدربون يلعبون بطرق خاطئة، وفرقهم تحقق المكاسب بفضل تألق اللاعبين.

واستطرد: الظروف وراء تأخير قرار رحيل كولر، كلما كان يتأهب النادي لاتخاذ قرار، يفوز الفريق في بعض المباريات، الأهلي لم يلعب مباراة بشكل قوى هذا الموسم إلا مواجهة العين.

وقال حسن مصطفى: الأهلي افتقد العديد من الأمور الفنية هذا الموسم، منها الضغط القوى على الخصم، والكرات الثابتة واستغلال العرضيات، الفريق افتقد العديد من الحلول الفنية، وهناك أمور كثيرة كانت خاطئة، ولم يكن هناك تسديدات كثيرة من اللاعبين على الفريق.

وأضاف: هناك أخطاء كثيرة ساهمت في خسارة الأهلي العديد من اللقاءات، وبالأمس كنا نشعر أن الفريق سوف يستقبل هدفا من صنداونز.

واستطرد: الموسم الحالي، كان الفريق يعاني في بعض المباريات ووقتها يشارك أفشة، بينما في مباريات آخرى تكون الأمور جيدة ولا يشارك اللاعب مطلقا.

وأردف: الأهلي يحتاج لمدرب قوي في المرحلة المقبلة، لأن الفريق سيضم العديد من النجوم البارزة، ولذلك لابد أن يكون الاسم القادم مُقنع للاعبين.

واستكمل: جوزيه جوميز مدرب جيد، وفي الزمالك كان يلعب على القماشة الموجودة ويسعى لتطويرها قدر الإمكان. وهو دائما يلعب على الجانب النفسي، وهو أمر يحتاجه اللاعب المصري في بعض الفترات.

واختتم: المدرب الانسب للأهلي هو كارلوس كيروش، وهو مدرب صاحب شخصية قوية وساهم في اكتشاف العديد من الأسماء، وطريقة لعبه مناسبة.