شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب حضور زيزو جلسة التحقيق الثانية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك حضور أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لجلسة التحقيق الثانية،والتي حُدد لها اليوم الأحد أمام الشؤون القانونية بالنادي، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية والخروج بتصريحات إعلامية دون إذن.

وأرسل الزمالك الخطاب الخاص بموعد الجلسة إلى اللاعب على مقر إقامته بالمنيا، وتحدد لها اليوم الأحد، ومن المتوقع أن لا يحضر اللاعب مثلما فعل فى الجلسة الأولى، وبالتالى سيكون هناك سيناريو واحد أمام الزمالك للتعامل مع اللاعب.

ويتمثل السيناريو في أن يقوم الزمالك بإرسال خطاب ثالث مسجل بعلم الوصول أيضا إلى اللاعب لإخطاره بجلسة ثالثة، وهى الأخيرة، وعندما يغيب عنها اللاعب سيتم رفع ملف اللاعب كاملا إلى اتحاد الكرة، مدعوما بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالأزمة من خطابات جلسات التحقيق، وأيام غياب اللاعب عن التدريبات، بالإضافة إلى الغرامات المقرر توقيعها عليه، وكذلك المستحقات المتبقية له لدى النادى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب،واشترط "اللاعب" صدور بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.