شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك بتأجيل نهائي كأس مصر بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمسك إدارة نادي بيراميدز بتأجيل وتعديل موعد نهائي بطولة كأس مصر أمام الزمالك، والمحدد لها 20 مايو المقبل أمام الزمالك، حيث تري إدارة الفريق السماوي أنه سيكون من الصعب خوض نهائي الكأس أمام الفارس الأبيض قبل 4 أيام فقط من مواجهة صن داونز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح لاعبو بيراميدز فى التأهل لأول مرة فى تاريخ النادي لنهائي دوري الأبطال عقب الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وتخاطب إدارة بيراميدز لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة من أجل تعديل موعد نهائي الكأس، خاصة أن الفريق سيحتاج للسفر إلى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز بوقت كافٍ.

ويلتقى فريق بيراميدز مع صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب الأحد 1 يونيو المقبل على استاد 30 يونيو فى مصر.

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي، وكانت مباراة الذهاب انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، ما جعل فوز الفريق السماوي يضمن له التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين 3-2.