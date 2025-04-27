شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات الأهلى فى 2025.. "فرحة سوبر والباقى كله عذاب" والان مع تفاصيل الخبر

جاء هدف ياسر إبراهيم العكسي فى الدقيقة 90 من مباراة الأهلى وصن داونز ليكشف عن أزمة كبرى تعيشها القلعة الحمراء، بعدما أصبح الأهلى على أبواب موسم لا يحمل سوى بطولة وحيدة هى السوبر المصري، والتى توج بها على حساب غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

الموسم الذي بدأ بطموحات التتويج بكل البطولات، تحول الآن إلى كابوس، حيث ودع الأهلي دوري الأبطال، لم يشارك فى كأس مصر بسبب استبعاده بعد انسحابه من النسخة الماضية، غادر كأس عاصمة مصر من دور المجموعات، والآن يقاتل من أجل الدوري، دون ضمانات حقيقية، كما خسر السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلى يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ44 نقطة، والزمالك ثالثًا بـ38 نقطة.

ومع تهديد بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الزمالك، فإن الحسابات تشير إلى سيناريو كارثي، فالأهلي قد ينهي الموسم ثالثًا، بلا أي بطولة.

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

فشل الأهلي في التواجد للمرة السادسة على التوالي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.