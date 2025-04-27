شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه جنوب أفريقيا الليلة فى افتتاح كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، في التاسعة مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب فى تشيلي.

ويسعى الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز فى ضربة البداية للتأكيد على أنهم عازمون على حصد اللقب على أرضهم ووسط جماهيرهم، والتأهل إلى كأس العالم.

وعقد أسامة نبيه أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بتحقيق الفوز وبذل قصاري جهدهم لاسعاد الجماهير المصرية وكتابة أسمائهم بحروف من نور فى سجلات الكرة المصرية، بالإضافة إلى رد اعتبار الكرة المصرية أمام البافانا بافانا بعدما تفوقوا مؤخرا على منتخب مصر للناشئين 2008 في أمم أفريقيا بالمغرب ومن قبلها منتخب المحليين فى تصفيات أمم أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا اليوم بتشكيل يضم كلا من: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع، وأحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وسيف عصام سفاجا فى خط الوسط، وعمر خضر وأحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم.

وتقام مباريات المجموعة الأولى التي يلعب بها منتخب مصر على ملعب هئية قناة السويس بالإسماعيلية ويقام لقاء الافتتاح اليوم باستاد القاهرة بشكل استثنائي ، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد،ويستضيف استاد الدفاع الجوى بالقاهرة مباريات المجموعة الثالثة.

تضم المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب أفريقيا - تنزانيا، والمجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب، والمجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو المقبل.

وستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.

وتشهد البطولة مباراتين يوميا، الأولى تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، والثانية في التاسعة مساء، ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في التاسعة مساء.