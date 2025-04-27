شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث الفريق الأبيض عن الفوز لتعزيز فرصه فى المنافسة على اللقب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس السبت، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.