شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى بيراميدز بعد التأهل التاريخي لنهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافآت خاصة للاعبي بيراميدز بعد النجاح فى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، حيث نجح هؤلاء اللاعبون فى تسطير التاريخ وكتابة اسم بيراميدز وسط كبار القارة الأفريقية، بالإضافة لضمان الفريق الحصول على 2.5 مليون دولار بالوصول إلى النهائي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

ويلتقى فريق بيراميدز مع صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب الأحد 1 يونيو المقبل على استاد 30 يونيو فى مصر.

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي، وكانت مباراة الذهاب انتهت في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، ما جعل فوز الفريق السماوي يضمن له التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين 3-2.