شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على المصري البورسعيدي 3-2 والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1945 توج النادى الأهلى بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعدما نجح فى تحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للمصرى محمد جودة، ومحمود العدني، بينما سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى هدفين، وحسين مدكور هدفا.

مثل الأهلى كل من: "عزت، مصطفى علوانى "الكسار"، محمود حمدى "كروان"، وديع عجوة، حسين الفأر، محمود المهيلمي، حسين مدكور، محمود رأفت، محمد الجندي، أحمد مكاوي، منير حافظ.

ومثل المصري: موسكاتيللي، محمود الفحلة، محمد أبوحباجة، محمد الكتاتني، حلمى أبوالمعاطي، حافظ، محمود العدني، حمدين إلزامك، محمد جودة، محمد لهيطة، سعد الشربيني.

وتوج الأهلى باللقب للمرة رقم 11 فى تاريخه، وكان الأهلى قد وصل للمباراة النهائية بعد أن أقصى أندية الإسكندرية الثلاثة على الترتيب الاتحاد فى مباراة الإعادة بهدف دون رد، بعد تعادلهما فى المباراة الأولى بهدف لكل فريق، ثم الترام بخمسة أهداف مقابل هدف فى الوقت الإضافي، وأخيرا الأوليمبى فى نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فى حين كان طريق المصرى قد واجه فيه كلا من الترسانة فى الدور الأول، ثم السكة فى ربع النهائى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ثم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.