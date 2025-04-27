شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية فى الدورى المصري غداً، الاثنين، والتى انقسمت لقسم ينافس على اللقب، وآخر ينافس للهروب من الهبوط.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصري



مرحلة تفادى الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة & سموحة.. 5 مساءً باستاد خالد بشارة

الإسماعيلى & زد إف سى .. 8 مساء باستاد الإسماعيلية

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة

الثلاثاء 29 أبريل

إنبى & غزل المحلة .. 8 مساء باستاد المقاولون العرب

مرحلة التتويج

الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود & بيراميدز.. 5 مساءً باستاد المكس

بتروجت & الأهلى.. 8 مساء باستاد الكلية الحربية

الخميس 1 مايو

سيراميكا & البنك الأهلى ..5 مساء على ستاد هيئة قناة السويس

المصري & الزمالك..8 مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية

نظام دوري نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.



وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.