شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة زد إف سى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى استعداداته اليوم،الأحد، لمواجهة زد إف سى المقرر لها الثامنة مساء غد، الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى.

واستعان تامر مصطفى بمباراة زد أمام سيراميكا التي انتهت بخسارة زد برباعية في كأس عاصمة مصر، لاكتشاف كل نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويسعى تامر مصطفى لاستكمال نتائجه المميزة مع الدراويش حتى الآن، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في مرحلة تفادى الهبوط في الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين في هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى.