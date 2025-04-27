الامارات | العاجل: 3 نصائح لضمان ظهور الصافرة الإماراتية في مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، أن اختيار حكمي الساحة الدوليين عادل النقبي وعمر آل علي أخيراً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة التي انطلقت أول من أمس في مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى الثالث من مايو المقبل، يُعدُّ من المحطات المهمة التي تمهد الطريق لأحدهما للوجود في قائمة قضاة الملاعب المرشحين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ثلاث نصائح أساسية أوجهها لضمان ظهور الصافرة الإماراتية في المونديال المقبل، تتمثل في ضرورة العمل على تفرغ كل من عادل النقبي وعمر آل علي من جهة عملهما الرسمية، بجانب العمل على توفير البيئة الملائمة لكل منهما للتميز في إدارة المباريات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على إعدادهما بشكل يتناسب مع أهمية الحدث المقبل، وذلك من خلال إقامة معسكرات إعداد خاصة بهما، وتوفير المتطلبات الضرورية التي تساعدهما في الظهور المشرف».

وأوضح: «يجب أن تقوم لجنة الحكام في اتحاد الكرة بتوفير كل المتطلبات التي تمكّن الحكمين عادل النقبي وعمر آل علي من النجاح والتميز من خلال معاملتهما كقضاة ملاعب محترفين، وذلك من خلال توفير معسكر إعداد داخلي لهما، وتوفير جهاز طبي لمتابعتهما، لأن كل هذه الأمور تساعدهما في القيام بواجباتهما التحكيمية على أكمل وجه، خصوصاً أن عادل النقبي وعمر آل علي يمثلان حالياً التحكيم الإماراتي، لذلك يجب الاهتمام بهما أكثر خلال الفترة المقبلة».

وأكمل العاجل «هناك العديد من المحطات التي تمهد طريق الصافرة الإماراتية لكأس العالم، وهي إلى جانب حضورها في الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، الوجود في كأس العالم للأندية المقررة في أميركا يونيو المقبل، وكذلك كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي سبتمبر المقبل، إذ يتم توزيع قضاة الملاعب المميزين للمشاركة في هذه البطولات الثلاث، علماً أن الحكم عمر آل علي كان قد تم اختياره حكماً رابعاً في مونديال للأندية».

وتمنى العاجل أن يواصل التحكيم الإماراتي وجوده في كأس العالم 2026، بما يعزز من مكانته حتى يواصل مشوار النجاح الذي بدأه منذ سنوات طويلة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد اختار أيضاً الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد وأحمد الراشدي ضمن قائمة قضاة الملاعب المشاركين في إدارة مباريات الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

النصائح الـ 3

1- تفرغ كل من عادل النقبي وعمر آل علي من جهة عملهما الرسمية.

2- توفير البيئة الملائمة للحكمين للتميز في إدارة المباريات خلال الفترة المقبلة.

3- إعدادهما بشكل يتناسب مع أهمية الحدث الكبير.