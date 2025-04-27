الامارات | بيمنتا: كوزمين الخيار الأفضل للمنتخب.. وتراجع الوحدة مسؤولية الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب الوحدة الدولي، لوكاس بيمنتا، أن اختيار المدرب الروماني أولاريو كوزمين لتولي تدريب المنتخب الوطني يعتبر «الخيار الأفضل»، لما يتمتع به «القيصر» من خبرة كبيرة مع الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن المدرب «المقال»، البرتغالي باولو بينتو، كان أيضاً من المدربين الجيدين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً باختيار المدرب كوزمين، هو يعلم كل شيء عن الكرة الإماراتية، ويعرف كل اللاعبين وفرق دوري أدنوك للمحترفين، وأعتقد أنه قادر على فعل شيء، لكونه مدرباً كبيراً وخبيراً، والكل يحترمه من لاعبين ومدربين، وهدفنا واضح وهو الوصول إلى كأس العالم، وسنبحث عن ذلك في الجولتين المقبلتين».

وأضاف: «كوزمين مدرب رائع، والمدرب السابق بينتو أيضاً مدرب جيد، ولكننا الآن أمام مرحلة جديدة يقودها كوزمين، وسنبحث عن تحقيق هدفنا».

وعن تدهور نتائج فريقه الوحدة خلال الفترة الأخيرة، قال بيمنتا: «خسارة ست نقاط في ثلاث مباريات أمر غير جيد لفريق يبحث عن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، فالفريق الذي يبحث عن الوجود في آسيا يجب أن يكون أفضل من ذلك، فلم نلعب جيداً أمام العروبة، على الرغم من اقترابنا من الفوز، ولكن للأسف خسرنا نقطتين، والحال نفسها أمام الوصل، وأرى أننا كنا جيدين في المباراتين الماضيين، لكننا فقدنا نقاطاً، وأنا حزين جداً، فهذا الوضع يجب ألا يكون عليه الفريق».

وتراجع الوحدة إلى المركز الرابع في الدوري برصيد 37 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن الوصل الثالث، بعدما تعادل في آخر ثلاث مباريات أمام النصر 2-2، والوصل بالنتيجة نفسها، والعروبة 1-1 على التوالي.

وعن سبب هذه النتائج ومن يتحمل المسؤولية، قال: «المسؤولية تقع علينا جميعاً، لاعبين ومدرباً ودكة بدلاء، فالمدرب يضع الخطة ونحن من ينفذها، ويجب أن نتحمل المسؤولية جميعاً بعد هذه النتائج التي كلفتنا خسارة ست نقاط في ثلاث مباريات فقط، والآن يتوجب علينا القتال على المركز الثالث، والحصول عليه بأي طريقة، لا أعلم كيف، ولكن يجب أن نحصل على المركز الثالث المؤهل إلى المشاركات الخارجية الموسم المقبل».

وأضاف: «لدينا خمس مباريات، على عكس الفرق المنافسة لنا، ويجب الحصول على أكبر عدد من النقاط، من أجل الحصول على المركز الثالث، دعونا نرَ ماذا سيحدث في المباريات المقبلة. نعلم أن هناك أخطاء في الفريق، ولكن خط الدفاع لا يتحمل مسؤولية تدهور النتائج في الفترة الأخيرة».

وخاض بيمنتا مع الوحدة 18 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، كما وُجد في التجمع الأخير للمنتخب الوطني الخاص بمباراتي إيران وكوريا الشمالية.

لوكاس بيمنتا:

• هناك أخطاء في الوحدة لكن خط الدفاع لا يتحمل مسؤولية تدهور النتائج في الفترة الأخيرة.

• يتوجب علينا القتال على المركز الثالث والحصول عليه بأي طريقة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.