الامارات | «هاجس الصدارة» يهيمن على ختام «تمهيدي دوري اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السابعة من مساء اليوم، الجولة الختامية من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات يهيمن على أجوائها هاجس صدارة الترتيب، إذ يلتقي في الخامسة عصراً الشارقة مع ضيفه الوصل، ويستقبل النصر نظيره دبا الحصن، فيما يسدل الستار على الجولة في السابعة مساء، بلقاء الوحدة ومضيفه شباب الأهلي.

ويغيب مليحة الذي يتشارك مركز الوصافة مع الشارقة برصيد 27 نقطة، عن جولة الختام، لخضوعه - وفق نظام البطولة - لمرحلة الراحة الإجبارية، لاقتصار المشاركة في دوري الرجال على سبعة أندية فقط.

ويطمح شباب الأهلي المتصدر برصيد 28 نقطة، إلى إنهاء الدور التمهيدي في المركز الأول، وتبدو حظوظ «فرسان اليد» قوية في خطف نقاط المباراة أمام منافسه الوحدة متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة، خصوصاً أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بنتيجة كبيرة لمصلحة شباب الأهلي (34-18).

ويتمسك الشارقة (الوصيف) برصيد 27 نقطة، بآماله في استعادة صدارة الترتيب، بعد خسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي (24-26)، وسيكون ذلك مرهوناً بتخطيه عقبة الوصل صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة، وانتظار هدية من الوحدة بتحقيق المفاجأة، والفوز على شباب الأهلي.

ويواجه النصر (الرابع) برصيد 25 نقطة، نظيره دبا الحصن (22 نقطة)، والأمل يحدوه لتكرار الفوز ذهاباً (27-25)، وانتزاع المركز الثالث من مليحة.

يذكر أن نظام البطولة يمنح الفرق التي تُنهي «التمهيدي» في المراكز الأربعة الأولى، التأهل للدور النهائي المقام هذا الموسم من مرحلتين بنظام التجمع، إذ تلعب الفرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة، مع منح المراكز الثلاثة الأولى في ختام مرحلة التجمع الأول نقاطاً اعتبارية (ثلاث نقاط للمركز الأول، ونقطتان للمركز الثاني، ونقطة للمركز الثالث)، تضاف إلى مجموع نقاطها عند دخول المرحلة الثانية والختامية التي يتحدد على إثرها هوية بطل الدوري.