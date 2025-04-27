الامارات | منتخب الجوجيتسو يجتاز إجراءات وزن «الجائزة الكبرى» في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، أول من أمس، إجراءات الوزن الرسمية، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس «الجائزة الكبرى للجوجيتسو» التي تقام في العاصمة الفرنسية من 25 إلى 27 أبريل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة من دول العالم المختلفة.

وتأتي مشاركة المنتخب في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعزيز حضور الدولة في البطولات، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، ودعم مسيرة اللاعبين نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأكد مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، مبارك المنهالي، جاهزية اللاعبين لتقديم مستويات متميزة، وقال: «الروح العالية والجاهزية اللتين لمسناهما لدى اللاعبين تعكسان استعدادهم الكامل لخوض المنافسات بثقة». من جانبه، قال اللاعب سعيد الكبيسي (وزن 85 كيلوغراماً): «البطولة تمثل فرصة لتعزيز الحضور الدولي للجوجيتسو الإماراتي، والارتقاء برصيد الإنجازات».