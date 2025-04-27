الامارات | قافلة «تنظيمية القفال 34» تتوجه إلى صير بونعير الأربعاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه إلى جزيرة صير بونعير، الأربعاء المقبل، قافلة اللجنة التنظيمية لسباق القفال الـ34 للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن الشراعية المحلية (60 قدماً)، الذي سينطلق من هناك الجمعة المقبل، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ترجمة لرؤية مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ويجمع السباق الكبير نخبة الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية (60 قدماً)، حيث سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية في احتفاء استثنائي بماضي الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص، بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات والترتيبات اللوجستية، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أخطرت بقرار إقامة السباق، وتحديد موعده، وكذلك الجدول الزمني الخاص بالحدث، حيث سيرفع النادي واللجنة التنظيمية وتيرة العمل بداية من غد في مواقع عدة.

ويوفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً وفد المقدمة الذي يضم مسؤولي التحكيم واللجنة الفنية للإعداد والترتيب لوصول قافلة النادي التي ستبدأ في الوصول تباعاً، عبر العديد من القطع البحرية العملاقة بداية من الأربعاء المقبل، بينما تكثف اللجان جهودها في ميناء راشد الذي ترسو فيه القطع البحرية الكبيرة، قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير، ويعمل فريق آخر في شاطئ أم سقيم لاستكمال بناء وتشييد قرية القفال 34.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ34، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي في تصريحات صحافية: «إن اللجان الفرعية تباشر العمليات اللوجستية في تجهيز القطع البحرية التي سترافق وفدها إلى جزيرة صير بونعير لمتابعة التحضيرات الأخيرة والمبيت هناك ليالٍ عدة، حتى موعد السباق والعودة مع (سنيار)، بعد انطلاقة السباق، الجمعة المقبل».

وأشار الفلاحي إلى أن القطع البحرية المرافقة للقافلة تضطلع بمهام عدة، إذ يخصص اليخت العتيق (زعبيل) للجان التحكيم وكمستشفى متنقل، فيما ستقل الباخرة (الشندغة) وفد مؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية التي سترافق السباق بنقل مباشر لكل مراحله. أما اليخت «كواترو شادو» فسيكون مركزاً للعمليات اللوجستية والمستشفى الميداني يوم السباق، إضافة إلى اليخت العملاق «دباوي» المخصص لكبار الشخصيات والذي سيصل إلى هناك الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات الفحص الفني وفحص السباق وتسليم أجهزة التتبع بالأقمار الاصطناعية والخاصة بتقنية الرؤية الافتراضية (فيرشيوال آيي)، مع وصول طلائع السفن المشاركة قبل السباق.