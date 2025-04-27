الامارات | تشلسي يعزز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز تشلسي آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه إيفرتون بهدف ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين تشلسي بفوزه إلى السنغالي نيكولاس جاكسون صاحب هدف المباراة الوحيد (27)، منهياً سلسلة من 13 مباراة دون أن يتمكن من التسجيل، وتحديداً منذ ديسمبر الماضي.

ولم يتأخر النادي اللندني لانتزاع التقدم بعد أن خسر مهاجم إيفرتون بيتو من غينيا-بيساو الكرة قبل منتصف الملعب، ليمررها الأرجنتيني أنزو فيرنانديس سريعة إلى جاكسون، فاستغل الأخير سوء التغطية الدفاعية وأطلق تسديدة قوية في الزاوية المنخفضة من خارج المنطقة (27).