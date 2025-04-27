اخبار الرياضه

الامارات | شاهد رقصات لاعبي برشلونة.. ومراسم التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو)

0 نشر
محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | شاهد رقصات لاعبي برشلونة.. ومراسم التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو) 1/2
  • الامارات | شاهد رقصات لاعبي برشلونة.. ومراسم التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو) 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقصات لاعبي .. ومراسم التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر برشلونة بكأس ملك إسبانيا، ليلة السبت، بعد الفوز المثير و"الماراثوني" على غريمه 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في اشبيلية وشهدت تقلبات النتيجة.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق بيدري انتهى به الشوط الأول، قبل أن يقلب ريال مدريد الموازين في الشوط الثاني ويتقدم 2-1 بهدفي مبابي وتشواميني غير أن النادي الكاتالوني كان في الموعد وأحرز هدفاً في الوقت القاتل عبر فيران توريس، وأتبعه بهدف الفوز الثمين عبر كوندي في الشوط الإضافي الثاني.

وعمّ الفرح برشلونة فور إطلاق صافرة نهاية المباراة ورقص لاعبو النادي الكاتالوني كل بحسب طقوسه في التعبير عن فرحة الانتصار الكبير.

وتالياً مشاهد تسلم الأبطال كأس الملك..

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا