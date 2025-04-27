الامارات | شاهد رقصات لاعبي برشلونة.. ومراسم التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر برشلونة بكأس ملك إسبانيا، ليلة السبت، بعد الفوز المثير و"الماراثوني" على غريمه ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في اشبيلية وشهدت تقلبات النتيجة.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق بيدري انتهى به الشوط الأول، قبل أن يقلب ريال مدريد الموازين في الشوط الثاني ويتقدم 2-1 بهدفي مبابي وتشواميني غير أن النادي الكاتالوني كان في الموعد وأحرز هدفاً في الوقت القاتل عبر فيران توريس، وأتبعه بهدف الفوز الثمين عبر كوندي في الشوط الإضافي الثاني.

وعمّ الفرح برشلونة فور إطلاق صافرة نهاية المباراة ورقص لاعبو النادي الكاتالوني كل بحسب طقوسه في التعبير عن فرحة الانتصار الكبير.

وتالياً مشاهد تسلم الأبطال كأس الملك..