شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى افتتاح أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدياً قوياً يخوضه منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة الدولي فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب في تشيلي.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

مباراة مصر وجنوب أفريقيا بأمم أفريقيا للشباب تقام في التاسعة مساء اليوم، الأحد، ويسعى الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز فى ضربة البداية للتأكيد على أنهم عازمون على حصد اللقب على أرضهم ووسط جماهيرهم، والتأهل إلى كأس العالم.

تقنية الفار

تم الاستقرار علي إقامة بطولة كأس الامم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر باستخدام تقنية حكم الفيديو VAR ، على أن يتم إخطار المنتخبات المشاركة فى البطولة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام جنوب أفريقيا

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا اليوم بتشكيل يضم كلا من. عبد المنعم تامر في حراسة المرمى ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع، وأحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وسيف عصام سفاجا فى خط الوسط، وعمر خضر وأحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم.

مجموعة مصر في أمم افريقيا

تضم المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب أفريقيا - تنزانيا، والمجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب، والمجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

نظام التأهل بأمم أفريقيا

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو المقبل.



وستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.

وتشهد البطولة مباراتين يوميا، الأولى تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، والثانية في التاسعة مساء، ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في التاسعة مساء.